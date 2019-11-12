Джерело - Чемпіон.

Тренування футболістів - це важка праця, але до неї можна підійти весело та креативно.

Цікаве відео з тренуванням футбольного голкіпера вийшло на YouTube каналі з оригінальною назвою Жанлюка Палюка.

Футбольному кіперу в тренуванні допомагає сексуальна та ефективна дівчина-модель.

Для тих хто забув - нагадаємо, Джанлука Пальюка - легендарний італійський голкіпер 80-90-х років, віце-чемпіон світу 1994 року.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua