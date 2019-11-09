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НБА. Перспектива сезону. Індіана та Детройт

Сьогодні 09:28 Іван Чуперка 73 0
НБА. Перспектива сезону. Індіана та Детройт

Пару годин тому закінчилася не сама видовищна, але цікава для розбору перспектив сезону для цих двох клубів. Індіана перемогла 112:106.


В Детройті не грали Реджі Джексон та Деррік Роуз, тому Святослав Михайлюк отримав аж 16 хвилин ігрового часу (7-й показник в команді). І хто знає – можливо, українець зможе продемонструвати усі свої найкращі якості та потенціал та Двейн Кейсі завжди заявлятиме Михайлюка на матчі. У звітній грі він набрав 7 очок. А так – по сезону в нього 25 очок в 5-ти матчах. При чому Святослав примудрився підвищити усі свої показники в кар’єрі.

 

Але не забуваємо - він грає поки травмовані вище згадані гравці та Блейк Гріффін з Тімом Фрейзером (усі повернуться до лав команди до 1 грудня). Сподіваюся, українець використає свій шанс закріпитися в переліку гравців, які потрапляють в заявку.

 

Щодо перспектив, то в регулярному сезоні Пістонс бачу в групі клубів, які закінчать сезон на позиції між 5-м та 10-м місцем. Вони точно не зможуть посунути команди, які посіли 1-4 місця в минулому сезоні, та й Майамі після переходу Джиммі Батлера виглядають дуже потужно. Тому 5-те місце це аванс на вдалий трейд, або травми провідних гравців суперників. Наприклад, таких, які в січні отримав беззаперечний лідер Індіани Віктор Оладіпо.

 

Мене ніхто не зможе переконати в суперечці, що 5-те місце Індіани із показником 48-34 в сезоні 18/19 на Сході це був найбільший стрибок "вище голови" за останні три сезони.

 

Пейсерз, як і Пістонс, продовжують втрачати гравців через дрібні травми, але через мудру фінансову філософію "триматимуться на воді" і закінчать сезон в групі 3-7, в залежності від того чи повернеться Оладіпо в грудні, як прогнозують лікарі останні півроку, або пізніше. Однозначно, він – франчайз. "Рішала" останніх секунд і просто непоганий снайпер. Після його травми цю роль на себе взяв Боян Богданович. Але зараз хорват перейшов в Юту. Роль лідера взяв Малькольм Брогдон. Але чи зможе він регулярно схиляти шальки терезів на користь своєї нової команди (в Мілуокі, як правило, це робили Антетекумпо, Брогдон, Бледсоу) – продемонструє час. Але він вже став першим гравцем в історії, який робив 20+10 передач в перших двох дебютних матчах.

 

На цьому тижні Пейсерс підписали новий 4-річний контракт із учасником останнього All-star weekend (збірна новачків) Домантасом Сабонісом (19 мільйонів на рік в середньому). І тепер у них в складі 4 гравці із контрактами в 20 мільйонів. Четвертий – гравець збірної США Майлз Тьорнер.

 

Додайте до цього переліку двох 10-мільйонників Ті Джей Уоррена та Джеремі Лемба з їхніми 17,5 очок за гру і ми отримаємо золоту формулу як гарантовано потрапити в плей-офф. І мати шанс там зіграти 2-3 раунди. Браво менеджменту Індіани. До речі, цього року вони знов зробили чудовий вибір на драфті - Гога Бітадзе буде корисним команді не через 1-2 сезони, а вже у 2019-му (вже 6,7 очки + 5 підбирань + 1,5 передачі).

 

В Детройту все навпаки. Саме тому в НБА я не люблю цю команду (ще Мемфіс). Алогічна політика. Нерівноцінні трейди і абсолютна відсутність планування на 3-4 роки вперед.

 

В червоно-синіх платіжка на 19 мільйонів "важча" за індіанську. А на практиці – це дві давно зав’ялі "зірки" дуже травматичні Блейк Гріффін та Деррік Роуз (34,5+7,5 мільйонів – відповідно).

 

Команду можна було б будувати навколо Андре Драммонда та Реджі Джексона (27+18 мільйонів відповідно), але вони грають останній сезон за контрактом. І я не уявляю які трейди має зробити Детройт щоб вони там залишилися.

 

До речі, чим гірше для Детройту – тим краще для Михайлюка. У Пістонс у звітній грі в старті грав Люк Кеннард (3,8 мільйони). А Свят потенційно нічим йому не поступається, і має всі шанси його перегнати.

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