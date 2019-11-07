 НБА. Перспектива сезону. Міннесота та Філадельфія | Блоги | Champion.com.ua
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НБА. Перспектива сезону. Міннесота та Філадельфія

Сьогодні 02:25 Іван Чуперка 66 0
НБА. Перспектива сезону. Міннесота та Філадельфія

Наступною парою, яку я обрав для огляду перспективи сезону стала Філадельфія – Міннесота. 

Гра між Філадельфією та Міннесотою відбулася ще 31 жовтня (76-ті перемогли 117:95), але ця гра до сих пір згадується спеціалістами навіть частіше ніж перелом руки Стефом Каррі. Чому? На майданчику побилися Карл-Ентоні Таунс та Джоель Ембіід. Обидва отримали серйозні штрафи та два матчі дсквалу, але це не завадило 76-м залишатися на першому місц. Певно, з Ембіідом вони б не зазнали першої поразки в сезоні (від Фінікса). Але завжди непоступливий  Портленд перемогли. 

Зараз у Філи такий само за силою склад що і рік тому. З гравців, які щось вирішують в плей-офф вони втратили Джіммі Батлера та Джей-Джей Редіка, натомість отримали до своїх лав Ела Хорфорда та Джоша Річардсона.

Мені, як людині, яка дуже симпатизує Філадельфії, спочатку ці "втрати-придбання" здавалися нерівномірними. Але згодом я зрозумів логіку клубу - це дасть можливість розкрити себе у якості суперзірки (та потрапити в збірну All-star) Тобайасу Харрісу, а Ембііду не ділити ковдру першої скрипки з Батлером. А триочкові філадельфійці і без визнаного снайпера ліги (Редіка) кидають відмінно. Зараз вони посідають перше місце в турнірній таблиці разом із Бостоном. В обох 5-1. До речі, єдину поразку Селтікс завдали саме Sixers.

Торонто у грі з Мілуокі продемонструвало, що втрата Кавая та Денні Гріна не викреслили їх шанси у боротьбі за потрапляння в четвірку кращих команд Сходу. Торонто буде боротися знов за чемпіонство. Веде їх за собою самий прогресуючий гравець сезону 2018/19 Паскаль Сьякам. Вже зараз він претендує на потрапляння на All-star game! Інтрига "хто потрапить у фінал зі Сходу" буде така само цікава як і рік тому.

Але детальніше про трьох лідерів Сходу пізніше. Повернемось до Міннесоти. Коли дивишся на їх склад перед сезоном – здавалось, що менеджменту можна ставити незадовільно. Примудрившись втратити за 2 роки Джіммі Батлера, Дерріка Роуза, Даріо Шаріча (всі три зараз гравці старту у своїх командах), і не придбавши собі нікого крім Роберта Ковінгтона (гравець рівня Шаріча) вони використовують на 100% талан Карла-Ентоні Таунса, а всі решта "їдуть на його спині". В тому числі – Ендрю Уїггінс, який отримує таку саму зп, як перший пік драфту 2015 (27,5 в цьому сезоні та 19,5 – в наступному). Джеф Тіг отримає в цьому сезоні 19 (!!!) мільйонів, а Горгі Дженг заробляє 16,2 мільйони. І тільки Ковінгтон, який замикає клуб 10-мільйонників (11,3) коштує своїх грошей. 

Таунсу хочеться побажати змінити клуб. Хоча Вовки зараз потрапляють в зону плей-офф на дуже сильному Заході, їх мають обігнати як мінімум 5 клубів, які за якістю гри сильніше вихованців Сондерса-молодшого. 

 

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