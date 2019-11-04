Дівчина Дениса Попова: надзвичайна Міс Київ 2019

Після матчу Динамо - Львів деякі уважні глядачі стали свідками милою сценки за участю футболіста Динамо Дениса Попова і чарівної дівчини.

Знайомтеся. Прекрасну незнайомку, що підкорила серце Дениса, звуть Єлизавета Маруняк і вона Vice Miss Ukraine Universe 2019. Їй 19 років. Народилася в Києві. 3 роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, 10 років - художньою гімнастикою. Зараз навчається в польському Університеті ім. Лазарського. Кар'єра моделі та телеведучої у Єлизавети почалася в 2018 році. Популярність здобула цього року, ставши першою віце-міс Києва на конкурсі краси Міс Київ 2019.

У жовтні 2019 виграла титул Vice-Miss Ukraine Universe 2019.

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