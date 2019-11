26-річний захисник Монако Рубен Агілар був вилучений в кінцівці матчу 12-го туру Ліги 1 проти Сент-Етьєна (0:1).

Рубен порушив правила на форварді суперника Денисі Буанге. Суддя відразу показав Агілару червону картку за фол останньої надії, навіть не переглядаючи відео за системою VAR.

Йдучи з поля, футболіст вирішив зігнати злість на VAR моніторі. Тепер Агілара чекає тривала дискваліфікація.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t