ПАР – переможець Кубку світу з регбі

Цей чудесний чемпіонат закінчився перемогою команди Південно-Африканської республіки над Англією з рахунком 32:12.

Ключовим, як на мене, був відрізок з 30-ї по 32-гу хвилину, коли англійці за рахунку 3:6 двічі не змогли зробити спробу. При чому за цей відрізок вони були двічі в одному метрі від залікової зони. В підсумку – лише 6:6 після вдалого виконання штрафного Фареллом.

Як і в півфіналі з Уельсом, ПАР зробили ставку на гру в захисті та вичікування помилок суперника. І вона принесла свої плоди. Поллард реалізовував 3-очкові штрафні удари, м’яч більшу частину знаходився на половині Англії. Постійні атаки Springboks призвели до помилки англійців на правому фланзі і Мапіпі зробив спробу на 67-й хвиилині.

Заради справедливості зазначу, що під час спроби Мапіпі було два паси з підозрою на порушення правил (гра вперед), але після перегляду регбійного ВАРу рефері Жером Гарсес взяв на себе відповідальність зарахувати спробу. Скандал буде, але, зважаючи, що вже йшла 67-ма хвилина (в регбі грають 80 хвилин), рахунок був 18:12 на користь ПАР, тому говорити про вкрадену перемогу у європейців не можна.



Та й спроба Чесліна Колбі на 74-й хвилина зняла питання з приводу того, хто був сильніший у фіналі.

ПАРівці виграли свої три фінали Кубку світу з трьох (ще 1995 та 2007), і за цим показником зрівнялися з новозеландцями. До речі, Нова Зеландія – єдина команда на Кубку світу, яка спромоглася перемогти ПАР. В матчі за третє місце Нова Зеландія просто знищила Уельс 40:17.

Беззаперечно, левова частка в перемозі ПАР – робота головного тренера Рассі Ерасмуса, який очолив збірну тільки в лютому 2018.

Наступний Кубок світу відбудеться у Франції через 4 роки!

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