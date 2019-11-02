НБА. Перспектива сезону. Кліпперс та Сан-Антоніо

Сезон НБА 2019/20 набирає обертів. Є сенс поговорити про перспективи всіх команд в цьому сезоні. І розпочнемо із пари Кліпперс – Сан-Антоніо. Ці 2 команди Заходу, які до очної гри (перемога каліфорнійців 103:97) мали в активі співвідношення перемог-поразок 3-0 та 3-2, відповідно. Тільки 3-0 було не у головних фаворитів цього сезону, а у "Сан-Антоніо".

З гравців "шпор", які були одними з ключових весною, команда Поповича втратила тільки Девіса Бертанса. Зате вони стали старшими на рік. Плюс до них повернувся після травми Деджонте Мюррей. Усі молоді, навіть бігти почали (7-й результат в НБА), що Попович категорично забороняє. Але як гравець - добре розумію, як це не бігти, коли забороняють, і ноги самі біжать.

Є фахівці, які пророкують "Спьорс" навіть непотрапляння в плей-офф, але я вважаю, що вони будуть 5-6.

"Кліпперс". Роботі менджменту клубу 100 балів зі 100 можливих. До такого складу вони йшли кілька сезонів. Спочатку розчистили платіжку для двох майбутніх суперзірок, які потенційно мали об"єднатися в команді із дуже міцним фундаментом.

Ставка спрацювала. Віддавши в "Оклахому" за Пола Джорджа Данило Галінарі та одного з майбутніх франчайзів (але це ще рік-два) Шея-Гілесіуса Александра, "Кліпперс" стали головними претендентами на чемпіонство.

Одні з головних їхніх претендентів на Заході - "Лейкерс" програли "Кліпперс" в першій грі сезону. Там теж об'єднатися дві суперзірки (ЛеБрон та Антоніо Девіс) та в якості вільного агента туди прийшов Денні Грін. І ця поразка була показовою. Кавай грав лише 31 хвилину. Джордж лікується після травми плеча. Перемогу принесла їх лава запасних на чолі з кращим 6-м гравцем НБА останніх сезонів Лу Вільямсом. Вони переграли своїх візаві з "Лейкерс" по всіх параметрах. Червоно-сині виглядають приголомшуючи і всі знають про їх не розкритий потенціал. І, особисто я, покладаю більшу надію на гідну опозицію їм на Заході від "Денверу" та "Юти". Але про "Денвер", "Лейкерс" та "Юту" в наступних статтях.

Ну а "Сан-Антоніо", нажаль для численних фанатів в Україні, опуститься з 1 місця. Вони в цьому складі грають другий рік. Молодь виросла і дуже додала. Мюррей круто розганяє атаки, глибока лава запасних. Точніше, Попович усіх 14 гравців за два роки навчив грати в баскетбол високої якості. Але все вирішують франчайзингові гравці. А ДеРозану та Олдріджу, дадеко до зірок франчайзингово рівня. А в плей-офф все вирішують саме вони.







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