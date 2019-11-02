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Підтримай Шахтар в Манчестері!

Сьогодні 09:23 Valeriy Ruchka 4201 0
Підтримай Шахтар в Манчестері!
#Шахтар, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Втретє поспіль в суперники донецькому Шахтарю по Лізі чемпіонів дістається англійський Манчестер Сіті. Попередні зустрічі не порадували вболівальників "гірників" - одна перемога в чотирьох поєдинках. Але, боротьба триває, тому пропонуємо підтримати Шахтар у виїзному поєдинку в Манчестері 26 листопада.

Дати туру: 25 листопада – 29 листопада.

25 листопада. Стартуємо з столичного аеропорту Бориспіль прямим рейсом в Манчестер! Заселяється в готель, вільний час.

26 листопада. У день гри рекомендуємо відвідати місцевий музей футболу, який є одним з найбільших у світі. Експонати, представлені на виставці вражають своєю історією. Must see!

Увечері нас чекає матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар, "гірникам" потрібна підтримка фанів!

27 листопада. Відсипаємося і відправимося в Лондон. Британську столицю не можна випускати з уваги, раз ми вже дісталися до острова. Проведемо в Лондоні два дні (хто бажає - може і більше, домовимося).

Двох днів для першого враження про Лондон буде досить. Обов'язково захочеться повернутися ще раз, а піврічна британська віза цьому посприяє!

До речі, 28 листопада лондонський Арсенал грає свій матч Ліги Європи проти німецького Айнтрахта!

29.11. Повернення з Лондона до Києва.

Вартість туру: від 530 * євро

* Вартість може змінюватися в залежності від цін на авіаквитки

У вартість включено: авіаперельоти Київ - Манчестер / Лондон - Київ, трансфер з Манчестера в Лондон, проживання в Манчестері (2 ночі, двомісне розміщення, сніданки), проживання в Лондоні (2 ночі, двомісне розміщення, сніданки)!

Довідки: 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), [email protected]

 

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