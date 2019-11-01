Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі боксер Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) дебютував у рестлінгу яскравою перемогою над зіркою WWE американцем Броном Строуменом.

На початку сутички Ф'юрі продемонстрував, що його підготовка не пройшла даремно, і він опанував прийоми з рестлінгу, але незабаром британець виявився за межами рингу. Там Строумен намагався розчавити суперника за рахунок переваги в габаритах, але потім закинув британця назад в ринг.

Намагаючись також повернутися на кинвас, Строумен пропустив удар по обличчю, після якого протягом десяти секунд не зміг піднятися - рефері зафіксував перемогу Ф'юрі.

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