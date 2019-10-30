Джерело - Чемпіон.

В рамках 11-го туру національної першості Аргентини Хімнасія і Есгріма, тренером якої є Дієго Марадона, розгромила Ньюеллс Олд Бойз з рахунком 4:0.

Однак громадськість вразила зовсім не поразка, а те, яким чином легендарний аргентинський футболіст керував командою. Марадона приніс із собою шикарний трон і керував командою, сидячи на ньому.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4 — Goal (@goal) 30 October 2019

Відзначимо, що це друга перемога команди екс-футболсіта за останні три поєдинки. Дієго очолив Хімнасію у вересні, а після 11 турів аргентинської першості вона займає передостанню сходинку, заробивши 7 очок.

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