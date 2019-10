В рамках 11-го туру національної першості Аргентини Хімнасія і Есгріма, тренером якої є Дієго Марадона, розгромила Ньюеллс Олд Бойз з рахунком 4:0.

Однак громадськість вразила зовсім не поразка, а те, яким чином легендарний аргентинський футболіст керував командою. Марадона приніс із собою шикарний трон і керував командою, сидячи на ньому.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4