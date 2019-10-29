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На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007

Вчора 23:07 Іван Чуперка 378 0
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007
Хандре Поллард

Півфінальний матч КС-2019 ПАР-Уельс став битвою нервів. На 70-й хвилині, коли рахунок був 16:16 стало ясно, що долю матчу вирішить якась дрібна помилка.

Перші 18 очок матчу на двох (9:9) команди набрали влучними ударами здалеку. Чимось ця гра нагадувала теніс, коли суперники обмінюються ударами із задньої лінії і чекають невимушеної помилки візаві. 

Отже вся відповідальність падала на виконавців штрафних ударів. Обидві команди не хибили, але якщо у валійців били різні гравці, то у ПАР всі удари робив Хандре Поллард. А якщо додати, що як мінімум третина заслуги у вдалій спробі його команди "лежить" саме на Полларді – він головний герой півфіналу. А якщо вони виграють – певно і всього чемпіонату.

Хоча фахівці ще до півфіналів казали, що ймовірніше за все Кубок світу виграє переможець пари Англія – Нова Зеландія. Але ж вони вже багато в чому на помилялися на цьому Кубку світу. 

Треба визнати, що більшість фахівців назвали цей матч нудним, без ризику. Дехто запропонував змінити правила після цієї гри. Зважаючи на те, що регбісти двох команд сумарно вдарили ногою вперед аж 81 раз.

Як на мене, сильніше по грі та видовищніше виглядають англійці. Але, однозначно, харизматичних гравців у ПАР більше. Це може стати вирішальним фактором.

Ну, а валійцям можна тільки поспівчувати – вчергове їм дико не пощастило з травмами. Хлопці ламалися впродовж усього чемпіонату. А під час самого матчу - двоє. При чому обидва грають в команді не останню роль.

 

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