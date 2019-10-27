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Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики

Сьогодні 19:16 Valeriy Ruchka 535 0
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики

Чемпіон України з добового бігу Андрій Ткачук на своїй сторінці у Facebook показав яку екіпіровку йому видала федерація легкої атлетики для участі у чемпіонаті світу.

"На фото представлена моя форма, яку мені любо надала рідна ФЛА, щоб у ній я представляв нашу країну на офіційних заходах ЧС. Хтось із представників "федерації" має дуже непересічне почуття гумору або дуже слабо орієнтується у пропорціях людського тіла, якщо людині із зростом 187 см та вагою 66 кг видали комплект форми розміром "XL".

Уявіть собі, що деякі люди щиро вірили у те, що я маю вийти на церемонію відкриття саме у цій формі... Бо інакше мене (чи навіть усю команду) дискваліфікують із змагань... Моя категорична незгода з подібним трактуванням чомусь сприймалася, як демарш...", - написав Ткачук.

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