Рік тому, 27 жовтня 2018 року гелікоптер власника Лестер Сіті Вішая Шрівадданапрабхі розбився поблизу клубного стадіону.

В момент аварії тайський бізнесмен перебував на борту. Інцидент стався неподалік від стадіону команди в Лестері після матчу з Вест Гемом. Рятувальники загасили пожежу через 20 хвилин після падіння гвинтокрила.

Гелікоптер злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість. Після того він впав на території паркувального майданчика для автомобілів і зайнявся.

Британське управління з розслідування авіаційних подій (AAIB) повідомило, що ключовою причиною трагедії стало від'єднання педалей кокпіту від ротора у хвості, після чого пілот втратив контроль над керуванням вертольота.

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