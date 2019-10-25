У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей

Спортсменів підтримав Конор Макгрегор

Турнір по MMA серед дітей відбувся в Києві. Захід був організований UF MMA і Parimatch Foundation. Головною несподіванкою для дітей стала зустріч з легендою ММА - ірландським бійцем Конором Мак-Грегором.

Забезпечення здоров'я та добробуту дітей є одним з пріоритетних напрямків роботи Parimatch Foundation. Саме тому турнір ММА покликаний популяризувати спорт в дитячому середовищі та розкрити потенціал кожного спортсмена.

Сьогодні змішані бойові мистецтва стають все більш популярними в сучасному світі. У дитячому турнірі взяло участь понад 30 юних спортсменів від 11 до 13 років. Діти змагалися з відмінним бойовим настроєм і проявили максимальну волю до перемоги.

Великим сюрпризом для дітей стала мотиваційна зустріч зі спортсменом світового рівня, справжньою легендою ММА Конором Мак-Грегом. Титулований боєць привітав учасників і відповів на їхні запитання. Зокрема, Конор розповів про свої перші змаганнях і про складнощі, які загартували характер Конора і допомогли йому стати тим, ким він є сьогодні.

"Сила - це завжди велика відповідальність. Відповідальність полягає в тому, щоб прищепити нашим дітям розуміння гуманістичних цінностей, рівності і поваги до всіх "-зазначив на зустрічі Конор Макгрегор. "Для Parimatch Foundation дуже важливим є створення умов для спортивного і емоційного розвитку дітей і спорт в цьому плані є незамінним. Впевнена, що такі зустрічі зі справжніми легендами стануть кращою мотивацією для дітей "- прокоментувала подію Президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Організатори планують продовження подібних турнірів в інших містах України.

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Parimatch Foundation - міжнародний благодійний фонд, покликаний об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду - сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом.

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