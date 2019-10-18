Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі

Цей Кубок світу запам’ятається в першу чергу великою кількістю скасованих матчів.

І в першу чергу викликало розчарування скасування матчу в групі С Англія – Франція. Обидві команди йшли без поразок і англійці посіли перше місце лише за додатковими показниками. Цей матч мав стати прикрасою останнього туру. Тепер Англія зіграє 19 жовтня з Австралією, а Франція – 20-го жовтня з Уельсом. Австралійці у своїй групі в дуже напруженій боротьбі програли одну гру саме Уельсу 25:29.



В іншій "половині" турнірної сітки не було зіграно матч Нова Зеландія – Італія. Для італійців на цьому КС всі 4 результати були дуже прогнозовані ще до початку чемпіонату. Вона набагато сильніше Намібії та Канади (дві прогнозовані перемоги 47:22 та 48:7) і нищівна поразка від ПАР. Мали вони програвати розгромно і Новій Зеландії, яка, в свою чергу, завдала єдиної поразки ПАР 23:13. Але, при наймі, на папері в них шанси були вийти навіть на перше місце.

Нагадаю, що команди отримують бонусне очко в разі реалізації 4 і більше спроб за гру (незалежно від результату зустрічі), а також одне бонусне очко нараховується команді, що програла в разі поразки в 7 і менше балів. До речі, хтось з читачів знає при рівності очок двох (трьох) команд які додаткові показники враховуються?



Головним матчем за вихід в плей-офф в останньому турі була гра Японія – Шотландія. Господарі чемпіонату, якщо дивитись історію протистоянь цих команд, сенсаційно перемогли 28:21 і посіли перше місце в групі. З іншого боку – нічого сенсаційного, зважаючи, що господарі перемогли і Ірландію 19:12.



Тепер у чвертьфіналі 19 Нова Зеландія – Ірландія та 20 Японія – ПАР.

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