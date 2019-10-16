15 років тому одна заміна змінила історію футболу

Джерело - Чемпіон.

15 років тому, 16 жовтня 2004 року Ліонель Мессі дебютував в офіційному матчі за Барселону чекав майже рік. За 8 хвилин до закінчення дербі з Еспаньйолом, Лео поміняв Деку, який забив єдиний гол у тому матчі.

Через сім місяців Мессі забив перший гол за Барсу - в травні 2005-го аргентинець після пасу Роналдіньо вразив ворота Альбасете на Камп Ноу.

У дебютному сезоні Мессі провів у Ла-Лізі лише 77 хвилин, але наступного року грав набагато частіше, а до сезону-2006/07 став гравцем основи.

Що було потім, ви вже знаєте.

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