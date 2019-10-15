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Україна стає ТОП-збірною - ТаТоТаке

Сьогодні 13:10 Valeriy Ruchka 550 0
Україна стає ТОП-збірною - ТаТоТаке

Збірна України вийшла на Євро-2020, хлопнувши чинних чемпіонів Європи.

Хоча Сергій Болотніков і Михайло Співаковський навіть в такому матчі примудрились знайти ложку дьогтю.

Таймінг випуску

01:57 - Україна не заслужила на перемогу, це Португалія зіграла дуже примітивно

05:08 - Марлос в ролі центрфорварда — що це було

10:53 - В нашій збірній нема кого виділити, крім Пятова. Але і нема кого критикувати

16:01 - Розбираємо голи і найбільш суперечливий момент матчу з пенальті

19:54 - Ми не змогли зупинити Роналду 

21:05 - Україна вирішила проблему другого матчу в спарці?

23:26 - Ми потрапляємо в 1-2 кошики при жеребкуванні Євро

24:50 - Що треба підтягнути збірній до Євро

26:00 - Яка збірна сильніша — нинішня чи Блохіна в 2006-у?

27:42 - Степан Щербачов може стати новим президентом УПЛ

28:46- Топ-5 українських плеймейкерів за часів незалежності

30:37 - Кого ми запросили на інтерв'ю

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