Джерело - Чемпіон.

Напередодні, збірна України перемогла збірну Португалії та гарантувала собі вихід у фінальну частину Євро-2020.

Суперечлевий епізод стався на 72-й хвилині матчу. Тарас Степаненко "постелився" у підкаті під м'яч. Шкіряний одразу влучив у стегно півзахисникові синьо-жовтих, а вже потім влучив у руку. Наслідок - пенальті та жовта картка Тарасу, яка виявилася другою.

Чи правильне рішення прийняв головний арбітр матчу Ентоні Тейлор?

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua