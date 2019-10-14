Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України зіграє в Києві проти збірної Португалії у матчі кваліфікації Євро-2020.

Як уже писалося раніше, команди тричі грали між собою.

Перша зустріч відбулася 5 жовтня 1996 року в Києві. Тоді, у відборі до чемпіонату світу 1998 підопічні Йожефа Сабо здобули перемогу з рахунком 2:1. Голами за українців відзначилися Сергій Попов (5') і Юрій Максимов (88').

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Наступна зустріч суперників сталася трохи більше ніж за місяць - 9 листопада. У Порту українці мінімально поступилися португальцям. Єдиний гол забив Фернандо Коуту на 58-й хвилині.

Востаннє команди грали вже в равках цього кваліфікаційного турніру. Нічия - 0:0.

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