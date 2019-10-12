На що здатна ця збірна України - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Збірна України де-факто вийшла на Євро-2020! Чого чекати від неї проти Португалії і в фінальній стадії турніру — обговорюємо з коментатором “2+2” Сергієм Пейчевим.

Таймінг випуску:

02:40 — Мораес замість Яремчука: як пояснити такий вибір?

04:55 — Хто сподобався в складі збірної

07:00 — Головні розчарування — Болбат і... Малиновський

10:33 — Розбираємо голи — там не все так просто

12:14 — Завдяки чому нашим вдалося фактично вийти на Євро-2020

16:19 — Що Україна покаже проти Португалії

17:56 — Чого чекати від команди Шевченка на самому Євро

20:13 — Найгірші гравці основи Динамо

22:23 — Чи зміниться стратегія Шахтаря, коли ми втратимо пряму путівку в ЛЧ

23:39 — Війна за телепул відміняється — Коломойський нагнув Павелка

25:51 — Обєднання львівських клубів — це маячня. Львів взагалі може не дожити до зими.

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