Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 19

Сьогодні, 10 жовтня, 19 років виповнилося українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід.

Дар'ї Білодід лише 19, а вона вже виграла майже все, що можна виграти в дзюдо: два золота чемпіонатів світу, два золота чемпіонатів Європи, юніорський і кадетський чемпіонати світу і континенту.

Чемпіонат світу 2018

Чемпіонат світу 2019

Крім того Дар'я дуже гарна дівчина, що можна прослідкувати у її Instagram.

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