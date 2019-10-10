Україна - Литва. Щоденник збірної. День 3

Робочий графік середи національна збірна України завершила вечірнім тренуванням на Сонячному.

Тактичні напрацювання, засвоєні вранці, гравці відшліфовували під час динамічного півторагодинного заняття. Приємно, що разом з усіма від сьогодні працює й Віталій Миколенко.

Завтра синьо-жовті не залишатимуть околиць П'ятихаток — передматчева прес-конференція Андрія Шевченка та одного з гравців пройде в готелі Superior Golf & Spa Resort, а офіційне тренування — на добре знайомому збірникам Сонячному.

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