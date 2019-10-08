Пам'ятник шведському нападнику Златана Ібрагімовича відкритий в рідному місті футболіста - Мальме.

Бронзова скульптура 38-річного форварда висотою майже три метри була виготовлена два роки тому, але офіційно відкрита в присутності Ібрагімовича у вівторок, 8 жовтня.

Une statue de Zlatan Ibrahimovic voit le jour à Malmö, ville natale et premier club de l'attaquant suédois 🇸🇪



Et pour vous, quel joueur de votre club mérite une statue ? pic.twitter.com/qPnXf4ZdD9 — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) 8 October 2019

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