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Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю

Сьогодні 18:37 Андрій Твердохліб 154 0
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю

Джерело - Parimatch.

Parimatch Foundation, який є одним з головних меценатів українського спорту, став партнером фонду Shakhtar Social. Фонди запустили спільно заняття з футболу для 120 дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проектів — відповідно Так, я можу та Давай, грай!

Інклюзивні тренування для дітей будуть проходити в 4 містах: Харкові, Києві, Полтаві і Львові. У кожному з них будуть функціонувати 2 групи по 15 дітей з ментальними та фізичними вадами розвитку. Причому, якщо для Києва і Харкова групи при підтримці Parimatch Foundation стали додатковими, то у Львові та Полтаві вперше будуть запущені заняття з футболу для дітей з інвалідністю.

Відкриття проекту відбулося 5-го жовтня в Києві на майданчику гімназії "Гімназія А+". На заході були присутні гравці Шахтаря Давид Хочолава, Микола Матвієнко,Сергій Болбат і представники Parimatch Foundation. Футболісти провели з дітьми тренування, показали кілька секретівфутбольної майстерності і не відмовили нікому в автографах і спільних фото.

"У Shakhtar Social і Parimatch Foundation одне бачення майбутнього. Ми створюємо умови, щоб діти, незалежно від фізичних і ментальних здібностей, могли грати у футбол. З тренерами, необхідним інвентарем і обладнанням, а головне - безкоштовно - прокоментувала старт партнерства Інна Хмызова, директор Shakhtar Social.

Футболісти пообіцяли частіше відвідувати тренування дітей. В рамках роботи проекту передбачено, що майстер-класи за участю гравців першої команди Шахтаря пройдуть у кожному з 4-х міст.

Про важливість підтримки таких ініціатив висловився і представник Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра:

"Для Parimatch Foundation розвиток спорту для дітей з інвалідністю є одним з найважливіших пріоритетів. В рамках програми Так, я можу! - це вже другий проект допомоги талановитим дітям з інвалідністю.Спільно з Shakhtar Social ми робимо футбол масовим і доступним для всіх категорій дітей. Це і є ключова місія проекту".

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В рамках ініціативи вже понад 3500 дітей, хлопчиків і дівчаток отримали можливість постійно займатися футболом. Бажаючі займатися футболом в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social по електронній пошті (letsplay@shakhtar.com)

Шахтар Сошіал - некомерційний фонд, заснований ФК Шахтар для популяризації масового аматорського футболу. "Шахтар Сошиал" реалізує проект Давай, грай! в 30-х містах України (56 майданчиків), в рамках якого хлопчики і дівчатка 7-12 років безкоштовно займаються футболом.

Parimatch Foundation – міжнародний благодійний фонд, покликаний об'єднати бізнес, державний сектор та громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду – сприяння у поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через навчання і залучення людей до занять спортом, а також – боротьба з ізоляцією і бідністю.

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