Півзахисник Баварії Серж Гнабрі, який оформив покер в матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема (7:2), після гри познущався над "шпорами" у соцмережах.

"Північний Лондон - червоний", - написав Гнабрі в своєму Twitter.

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) 1 October 2019

Німець, який розпочинав професійну кар'єру в лондонському Арсеналі, натякнув на протистояння "канонірів" і "шпор", яке називається Дербі північного Лондона.

А клубні кольори у Баварії і Арсенала однакові, що і дозволило Гнабрі використовувати таку гру слів

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