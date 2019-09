View this post on Instagram

Судак-Тудак😂 Классная Рыбалка выдалась🎣🎣🎣 #Papachenko #Loma #Lomachenko #Lomus #lomusofficial #boxing #Ukraine #Usyk #Ломаченко #Усик #Украина #бокс #спорт #london #champion #рыбалка #улов