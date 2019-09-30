Неприємна ситуація трапилася з борчинею Юлією Ткач

Джерело - Чемпіон.

У борчині Юлії Ткач викрали автомобіль Mazda 6, яке їй кілька днів тому подарував чоловік.

Про це повідомила спортсменка на власній сторінці у Facebook.

"Це - як страшний сон, ніколи не могла подумати, що це може статися зі мною. Коли ти зранку йдеш на парковку, а там просто немає твого автомомобіля... Він просто зник, як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі? Засмучена, розгублена", написала Ткач.

Цікаво, що автомобіль спортсменці на 30-річний ювілей кілька днів тому подарував чоловік, про що Юлія повідомила своїх друзів у Facebook.

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