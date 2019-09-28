Бразильський боєць МММ Пауло Бананада ну турнірі FFC 40 в Лімі (Болівія) випив пива між раундами.

Бананада закінчив перший раунд бою проти перуанського Джонні Івасаки і попросив у одного з глядачів стакан пива.

Виграти це не допомогло судді віддали перемогу за підсумками бою Івасаки.

Ayer paso algo hermoso en FFC 40. Termino el 1R y Paulo Bananada no se aguanto las ganas de tomarse una cerveza. Asi es como se hidrata un deportista de verdad! Por cierto, perdio por decision unanime Bananada pic.twitter.com/x9KU18sdOY — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 26 September 2019

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