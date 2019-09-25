Джерело - Чемпіон.

32-річний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) готується до свого дебютного поєдинку в суперважкій ваговій категорії. Суперником Усика стане 34-річний нідерландський боєць Тайрон Спонг (13-0, 12 КО).

"Люби свою справу, і вона полюбить тебе", — написав Усик в Instagram, коментуючи відео зі свого тренування. Олександр готується до поєдинку в Каліфорнії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua