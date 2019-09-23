Зірковий український борець Жан Беленюк зробив фото з трьома золотими медалями головних змагань 2019 року: чемпіонату світу, чемпіонату Європи та Європейських ігор.

Крім цього українець продемонстрував свої чемпіонські пояси: зліва - чемпіонату Європи-2015 року, справа - чемпіонату світу-2019, а на поясі - чемпіонату світу-2015:

"Японська мудрість говорить: самурай повинен уникати великої кількості саке, надмірної гордості і сили розкоші",- написав Беленюк.

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