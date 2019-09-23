Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!

Джерело - Чемпіон.
У жовтні в США відбудеться відразу три мегафайти за участю українців.
5 жовтня в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден Сергій Дерев'янченко зустрінеться з багаторічним домінантним чемпіоном казахом Геннадієм Головкіна. 12 жовтня в Чикаго Олександр Усик дебютує в хевівейті в поєдинку з голландцем Тайроном Спонгом. 18 жовтня в Філадельфії Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий чемпіонський бій з росіянином Артуром Беттербіевим. Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом братів Кличків та партнерами організовує фан-тури на всі три поєдинки.
Тур на бій Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко
Програма туру:
2 жовтня - виліт в Нью-Йорк, поселення в готелі
3 жовтня - екскурсія по Нью-Йорку, увечері - відвідування матчу чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Вінніпег Джетс (за бажанням)
4 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Сергія Дерев'янченко і Геннадія Головкіна
5 жовтня - відвідування бою Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко
6 жовтня - виліт до Києва/України
Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи
Включено:
- авіапереліт Київ - Нью-Йорк - Київ
- проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери), район Манхеттена
- квиток на бій
Не включено:
- консульський збір за оформлення візи
- квиток на матч НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Вінніпег Джетс
- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії
Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber)
Тур на бій Олександр Усик - Тайрон Спонг
Програма туру:
9 жовтня - виліт в Чикаго, поселення в готелі
10 жовтня - екскурсія по Чикаго, відвідування матчу чемпіонату НХЛ Чикаго Блекхокс - Сан-Хосе Шаркс (за бажанням)
11 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Усика і Тайрона Спонга,
12 жовтня - відвідування бою Олександр Усик - Тайрон Спонг
13 жовтня - виліт до Києва/України
Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи
Включено:
- авіапереліт Київ - Чикаго - Київ
- проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери)
- квиток на бій
Не включено:
- консульський збір за оформлення візи
- квиток на матч НХЛ Чикаго Блекхокс - Сан-Хосе Шаркс
- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії
Як окремі послуги можливі візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.
Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber)
Тур на бій Олександр Гвоздик - Артур Беттербіев
Програма туру:
16 жовтня - виліт до Філадельфії, поселення в готелі
17 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Гвоздика і Артура Беттербіева, оглядова екскурсія (за бажанням)
18 жовтня - відвідування бою Олександр Гвоздик - Артур Беттербіев
19 жовтня - відвідування матчу чемпіонату НХЛ Філадельфія Флайєрс - Даллас Старз (за бажанням)
20 жовтня - виліт до Києва/України
Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи
Включено:
- авіапереліт Київ - Філадельфія - Київ
- проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери)
- квиток на бій
Не включено:
- консульський збір за оформлення візи
- квиток на матч НХЛ Філадельфія Флайєрс - Даллас Старз
- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії
Як окремі послуги можливі візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.
Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber)
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