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Віве Кельце - Мотор: представляємо суперника

Сьогодні 21:59 Valeriy Ruchka 159 0
Віве Кельце - Мотор: представляємо суперника

Джерело - Чемпіон.

Віве Кельце - чинний чемпіон Польщі і повноправний учасник Ліги чемпіонів - також відомий під історичною назвою Іскра.

Команда виникла в 1965 році на базі спортивного клубу Іскра при однойменному металургійному заводі. У 1973 році Іскра об'єдналася з іншим клубом і стала називатися MKS KoronaKielce. Після кількох невдалих спроб участі в елітної першості Польщі Кельце нарешті закріпився на "вищому рівні" в 1984 році.

У 2002 році клуб взяв в свої руки голландець Бертус Серваас, власник текстильної компанії VIVE TextileRecycling. Польська дружина знову перейменувалася - цього разу у ВівеКельце і в цьому ж сезоні (2002/03) зробила золотий дубль, здобувши у клубний музей золоті нагороди чемпіонату і Кубок Польщі. З сезону 2008/09 гегемонією в Польщі володіє Віве. Клуб не тільки відбирає у "внутрішніх" суперників всі національні призи, а і є базовим у формуванні збірної країни.

У сезоні 2019/20 VELUX EHF Champions League, який стане сімнадцятим для команди, мета флагмана польського гандболу - вихід до чвертьфіналу.

Досягнення в Лізі чемпіонів:

Учасник (включаючи сезон 2019/20): 17

Переможець (1): 2015/16

Бронзовий призер (2): 2012/13, 2014/15

Володар четвертого місця (1): 2018/19

Чвертьфіналіст (1): 2017/18

Учасник 1/8 фіналу (6): 1993/94, 1994/95, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2016/17

Учасник 1/16 фіналу (2): 1996/97, 1998/99

Учасник групового раунду (3): 1999/00, 2003/04, 2010/11

Інші досягнення на євроарені:

Кубок Виклику:

Учасник четвертого раунду (1): 2002/03

Чемпіонат Польщі:

16-разовий чемпіон Польщі: 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2009, 2010, 2012-19

Кубок Польщі:

16-разовий володар Кубка Польщі: 1985, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009-19

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