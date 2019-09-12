Джерело - Чемпіон.

Між ударами по воротах та сідницях встигли і поговорити. Ігор Литовка розповідав про Латвію та Севастополь. Юхим Конопля, звісно, про молодіжку, чемпіонство, те, як прийняли в Десні. Огіря оцінював старт сезону і розповідав про амбіції команди. А Мостовий все підсумував: чи не ображають Коноплю в Чернігові, хто слідкує за порядком, а хто за гарним настроєм в команді.

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