Какие добавки и витамины необходимы спортсменам

Сбалансированное питание подразумевает под собой получение всех питательных и полезных веществ. Организм спортсмена подвергается постоянным нагрузкам, а значит требует еще больше микро- и макроэлементов для стабильной работы. Поэтому для тех, кто регулярно занимается спортом кроме полезных продуктов питания и суперфудов, понадобятся специальные добавки, которые помогают быстро восстанавливать мышечную массу и сохранить здоровье. Среди них — банальная Омега-3, "строительный" протеин, популярные витамины и другие известные и не очень названия.

ТОП-8 лучших спортивных добавок

Наш список необходимых препаратов основан на опыте спортсменов, врачей и диетологов. И он может стать вашим списком. Только очень важно изучить каждую добавку и ее воздействие на организм, а по некоторым препаратам лучше проконсультироваться с врачом.

Сывороточный протеин

Белок нужен каждому спортсмену, ведь он помогает быстро наращивать новую мышечную массу и восстанавливать уже имеющуюся. Именно сывороточный протеин позволяет сделать это максимально быстро и без побочных эффектов. Принимать добавку необходимо до и после тренировок. Независимо чем вы занимаетесь кроссфитом или бодибилдингом — сывороточный протеин должен быть первым продуктом в вашем спортивном питании.

Витамин D3

Этот витамин положительно влияет на состояние здоровья в целом. Кости спортсменов подвергаются сильнейшим нагрузкам, а витамин D3 повышает абсорбцию кальция в костной ткани, тем самым минимизирует травматические проявления и повышает растяжимость костей.

Кроме положительного влияния на кости витамин D3 борется со свободными радикалами, повышает иммунитет и влияет на качество мышц.

L-карнитин

Известный жиросжигатель L-карнитин нужен не только тем, кто пришел в спортзал за стройным телом, но и всем, кто мечтает о красивых рельефах. Кроме того эта важная добавка поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, ускоряет энергетические процессы, способствует быстрому восстановлению, насыщает клетки кислородом и повышает выносливость. А это очень важные качества для активных людей и спортсменов.

Бета-аланин

Эта аминокислота в небольших дозах вырабатывается организмом человека, но при интенсивных физических нагрузках этого количества недостаточно. Бета аланин в клетках связывается с еще одной аминокислотой L-гистидином и уже созданное вещество — карнозин нейтрализует повышенную кислотность в мышечных клетках.

На практике бета-аланин помогает устранить усталость и мышечные боли после выполнения физических упражнений. А еще эта аминокислота ускоряет восстановительные процессы.

Омега-3

Набор заменимых и незаменимых жирных кислот необходим каждому, ведь он имеет массу полезных свойств. Во-первых Омега-3 положительно влияет на работу сердца и сосудов, а во-вторых обеспечивают организм энергией. Рыбий жир (так еще называют Омегу-3) позволяет более эффективно наращивать мышечную массу, так как способствует быстрому усвоению белков. А еще эта добавка положительно влияет на обмен веществ, тем самым помогает добиться идеального веса.

Глютамин

При интенсивных физических нагрузках защитные свойства организма ослабевают из-за снижения уровня глютамина. Эта добавка является топливом для иммунных клеток — лейкоцитов, макрофагов и нейтрофилов. Так что чем выше уровень глютамина, тем человеку легче противостоять инфекциям. Также глютамин защищает клетки мышц от процессов распада и стимулирует выработку протеинов.

Хондроитин и Глюкозамин

Эти добавки благотворно влияют на здоровье костей, и в частности суставов, что является очень важным для спортсменов. Хондроитин и глюкозамин употребляются в комплексе, ведь именно в таком сочетании препараты наиболее эффективны и стимулируют выработку хрящевой ткани, тем самым помогают спортсменам быстро восстанавливаться после травм.

ZMA

Комплексная добавка, которая содержит магний, цинк и витамин B6. Все эти минералы при правильном приеме стимулируют восстановление тканей, успокаивают нервную систему и помогают улучшить сон. А еще ZMA поднимает уровень тестостерона и повышает силовые показатели. Несмотря на то, что это достаточно новая добавка, она заслуживает быть в вашем списке.

Во время тренировок и активных физических нагрузок расход углеводов, энергии, витаминов и минералов в разы больше. Поэтому стоит очень внимательно подбирать полезные добавки, которые сделают ваше тело выносливым, самочувствие прекрасным, а внешний вид сияющим.

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