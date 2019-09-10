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Ібрагімовичу встановлять пам'ятник

Сьогодні 10:39 Valeriy Ruchka 243 0
Статуя буде відлита з бронзи.
Ібрагімовичу встановлять пам'ятник

Джерело - Чемпіон.

37-річному нападнику Лос-Анджелес Гелаксі Златану Ібрагімовичу встановлять пам'ятник на його батьківщині — в шведському Мальме.

Статуя буде відлита з бронзи. Висота монумента складе 2,7 метри, вага — 500 кг. Відкриття пам'ятника відбудеться 8-го жовтня.

Ініціатором зведення монумента стала Федерація футболу Швеції. Пам'ятник буде розташований на майдані між старим і новим стадіонами футбольного клубу Мальме, де Златан починав свою професійну кар'єру.

В активі Ібрагімовича 116 матчів і 62 забитих голи у складі національної збірної Швеції з футболу.

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