Статуя буде відлита з бронзи.

Джерело - Чемпіон.

37-річному нападнику Лос-Анджелес Гелаксі Златану Ібрагімовичу встановлять пам'ятник на його батьківщині — в шведському Мальме.

Статуя буде відлита з бронзи. Висота монумента складе 2,7 метри, вага — 500 кг. Відкриття пам'ятника відбудеться 8-го жовтня.

Ініціатором зведення монумента стала Федерація футболу Швеції. Пам'ятник буде розташований на майдані між старим і новим стадіонами футбольного клубу Мальме, де Златан починав свою професійну кар'єру.

В активі Ібрагімовича 116 матчів і 62 забитих голи у складі національної збірної Швеції з футболу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua