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Неймар довів до сліз маленьку фанатку

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Неймар довів до сліз маленьку фанатку

Нападник збірної Бразилії Неймар зустрівся з однією з маленьких фанаток національної команди - Аріаною.

Про це повідомляє портал 433.

Дівчинка була настільки рада побачити свого кумира наживо, що розплакалася прямо під час спілкування з ним.

Щоб трохи заспокоїти Аріану, Неймар познайомив її з іншими гравцями збірної Бразилії - Рішарлісоном, Дані Алвесом, Тіаго Сілвою і рядом інших футболістів.

Дівчинка також пограла з Неймаром в футбол, після чого отримала в подарунок футболку з автографами всіх гравців "селесао".

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