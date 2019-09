Неймар довів до сліз маленьку фанатку

Нападник збірної Бразилії Неймар зустрівся з однією з маленьких фанаток національної команди - Аріаною.

Про це повідомляє портал 433.

Дівчинка була настільки рада побачити свого кумира наживо, що розплакалася прямо під час спілкування з ним.

Щоб трохи заспокоїти Аріану, Неймар познайомив її з іншими гравцями збірної Бразилії - Рішарлісоном, Дані Алвесом, Тіаго Сілвою і рядом інших футболістів.

Дівчинка також пограла з Неймаром в футбол, після чого отримала в подарунок футболку з автографами всіх гравців "селесао".

Young football fan Ariana had the dream to meet her idol @neymarjr and she was quite overwhelmed when it finally happened ❤️🙏🇧🇷 @CBF_Futebol pic.twitter.com/UUDHFRcVzW