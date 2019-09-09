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Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
#Усик, #Гвоздик, #Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

У жовтні в США відбудеться відразу три мегафайти за участю українців.

5 жовтня в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден Сергій Дерев'янченко зустрінеться з багаторічним домінантним чемпіоном казахом Геннадієм Головкіна. 12 жовтня в Чикаго Олександр Усик дебютує в хевівейті в поєдинку з голландцем Тайроном Спонгом. 18 жовтня в Філадельфії Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий чемпіонський бій з росіянином Артуром Беттербіевим. Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом братів Кличків та партнерами організовує фан-тури на всі три поєдинки.

Тур на бій Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко

Програма туру:

2 жовтня - виліт в Нью-Йорк, поселення в готелі

3 жовтня - екскурсія по Нью-Йорку, увечері - відвідування матчу чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Вінніпег Джетс (за бажанням)

4 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Сергія Дерев'янченко і Геннадія Головкіна

5 жовтня - відвідування бою Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко

6 жовтня - виліт до Києва/України

Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи

Включено:

- авіапереліт Київ - Нью-Йорк - Київ

 - проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери), район Манхеттена

- квиток на бій

Не включено:

- консульський збір за оформлення візи

- квиток на матч НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Вінніпег Джетс

- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber)

Тур на бій Олександр Усик - Тайрон Спонг

Програма туру:

9 жовтня - виліт в Чикаго, поселення в готелі

10 жовтня - екскурсія по Чикаго, відвідування матчу чемпіонату НХЛ Чикаго Блекхокс - Сан-Хосе Шаркс (за бажанням)

11 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Усика і Тайрона Спонга, 

12 жовтня - відвідування бою Олександр Усик - Тайрон Спонг

13 жовтня - виліт до Києва/України

Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи

Включено:

- авіапереліт Київ - Чикаго - Київ

 - проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери)

- квиток на бій

Не включено:

- консульський збір за оформлення візи

- квиток на матч НХЛ Чикаго Блекхокс - Сан-Хосе Шаркс

- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії

Як окремі послуги можливі візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber)

Тур на бій Олександр Гвоздик - Артур Беттербіев

Програма туру:

16 жовтня - виліт до Філадельфії, поселення в готелі

17 жовтня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Гвоздика і Артура Беттербіева, оглядова екскурсія (за бажанням)

18 жовтня - відвідування бою Олександр Гвоздик - Артур Беттербіев

19 жовтня - відвідування матчу чемпіонату НХЛ Філадельфія Флайєрс - Даллас Старз (за бажанням)

20 жовтня - виліт до Києва/України

Вартість програми 1540 $ + консульський збір за оформлення візи

Включено:

- авіапереліт Київ - Філадельфія - Київ

 - проживання (4 ночі) в готелі (категорія 3-4 зірки, двомісні номери)

- квиток на бій

Не включено:

- консульський збір за оформлення візи

- квиток на матч НХЛ Філадельфія Флайєрс - Даллас Старз

- трансфери з аеропорту в готель, екскурсії

Як окремі послуги можливі візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber) 

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