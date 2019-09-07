"Срібний" стрибок Левченко на Дімантовій лізі

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Юлія Левченко в бельгійському Брюсселі виграла срібну медаль Діамантової ліги 2019.

Киянка в останній третій спробі стрибнула на 1,97 м та поступилася лише росіянці Марії Ласіцкене(1,99 м). Українка Ярослава Магучіх в результаті стала шостою, а Ірина Геращенко закінчила змагання 10-ою.

Дивіться відео срібного стрибка Юлії Левченко на 1.97 м:

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