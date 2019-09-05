Навіщо Коноплянка Шахтарю - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Шахтар провернув найгучніший трансфер літа в останній день вікна — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков шукають Коноплянці місце на полі та оцінюють два нових тренерських призначення.

Таймінг випуску:

01:43 — Чому у Коноплянки не вийшло в Європі

05:01 — Навіщо Коноплянка Шахтарю

06:04 — Чи буде Коно грати в основі і на якій позиції

11:16 — Швидкість Коно — це міф. І у нього є ще кілька проблем

14:37 — Трансфер Вітао не допоможе Шахтарю прямо зараз

16:16 — Вісенте Гомес погодився очолити Олімпік, щоб потім стати головним в Динамо

19:12 — Деталі призначення Санжара головним тренером Карпат

20:58 — Великі гроші не повернуться в український футбол

21:55 — Що б ми зробили, якби стали гендиректорами Чорноморця і Карпат

23:54 — На яку жінку схожа гра Динамо

24:45 — З яким фільмом можна порівняти УПЛ

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