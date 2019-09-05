Навіщо Коноплянка Шахтарю - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Шахтар провернув найгучніший трансфер літа в останній день вікна — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков шукають Коноплянці місце на полі та оцінюють два нових тренерських призначення.
Таймінг випуску:
01:43 — Чому у Коноплянки не вийшло в Європі
05:01 — Навіщо Коноплянка Шахтарю
06:04 — Чи буде Коно грати в основі і на якій позиції
11:16 — Швидкість Коно — це міф. І у нього є ще кілька проблем
14:37 — Трансфер Вітао не допоможе Шахтарю прямо зараз
16:16 — Вісенте Гомес погодився очолити Олімпік, щоб потім стати головним в Динамо
19:12 — Деталі призначення Санжара головним тренером Карпат
20:58 — Великі гроші не повернуться в український футбол
21:55 — Що б ми зробили, якби стали гендиректорами Чорноморця і Карпат
23:54 — На яку жінку схожа гра Динамо
24:45 — З яким фільмом можна порівняти УПЛ
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