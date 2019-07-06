Нападник Ювентуса Криштіану Роналду вийшов на ринг проти форварда ПСЖ Неймара.
Футболісти знялися в рекламному ролику для відео-платформи MEO, у якому нібито провели боксерський поєдинок.
"Я і мій друг, Неймар в новій кампанії для Meo", - написав Роналду у своєму Instagram.
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A gingar... eu e o meu amigo, @neymarjr , na nova campanha para o @meoinstagram
Раніше Роналду потренувався з призером Олімпійських ігор.
Джерело - Чемпіон.
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