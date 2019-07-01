Діалог виявився дуже жорстким

Чемпіонка II Європейських ігор в Мінську, в гонці за очками, велосипедистка Анна Соловей і президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко вступили в публічну дискусію в Facebook під одним із записів в офіційній групі Федерації.

Спортсменці не сподобалося, що з її золотом привітали главу Київської міської федерації велосипедного спорту Мухомора С.В., оскільки, за її словами, він не має до її успіху ніякого відношення.

Башенко відповів, що в її успіху є велика заслуга Федерації, з чим сама Соловей не погодилася.

Джерело - Чемпіон.

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