Мій профіль
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:01 1483
Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону
Сьогодні 14:32 526
Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону
Сьогодні 14:22 538
Серьогіна здобула золото Європейських ігор
Вчора 21:37 502
Горуна завоював золото Європейських ігор
Вчора 21:08 463
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
Вчора 19:03 855
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
Вчора 18:22 689
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
Вчора 15:09 1205
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
Вчора 14:49 952
Український важковаговик здобув золото на Європейських іграх
29.06.2019 19:19 1382 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Блог Найскромніший український футболіст: Безус зіграв з дітьми у дворі 38
16:58 Блог Який же він потужний: Нган легким лоу-кіком збиває людину з ніг 299
16:53 Футбол Рашфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед 262
16:37 Баскетбол Дюрант перейшов у Бруклін Нетс 355
16:16 Футбол Динамо провело перше тренування на зборі в Австрії 427
15:57 Футбол Манчестер Сіті може підсилитися досвідченим італійським захисником 469
15:51 Блог 7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012 372
15:42 Футбол Фехервар представив Петряка 393
15:30 Футбол Алієв: У конфлікті між Україною і Росією винен Порошенко 555
15:23 Футбол Обі Мікель перейшов до турецького клубу 400
15:09 Футбол Футболістка збірної Швейцарії зникла на озері, її шукають водолази 430
14:51 Футбол Шахтар зіграє з Копенгагеном 539
14:36 Блог Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу 487
14:32 Теніс Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону 526
14:28 Блог Кохана Зінченка держить м'яч не гірше за Олександра 725
14:22 Теніс Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону 538
14:10 Футбол Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії 900
13:57 Футбол Челсі залишили п'ять футболістів 624
13:41 Футбол Півзахисник Наполі перейшов до Роми 438
13:25 Інше Бубка: Такі перемоги об’єднують націю 498
13:14 Бокс Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня 452
12:56 Футбол Чех: Лемпард не єдиний кандидат на пост тренера Челсі 446
12:39 Футбол Годін став гравцем міланського клубу 521
12:24 Футбол На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо 940
12:09 Футбол Зінченко отримав новий номер у Манчестер Сіті 702

7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012

Сьогодні 15:51 Максим Буйдин 372 0
Чемпіоном Європи вдруге стала Іспанія
7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012

Рівно 7 років тому 1 липня 2012-го року на НСК Оілмпійському в Києві відбувся фінальний матч Євро-2012.

У вирішальному матчі зійшлися збірні чемпіони Європи та світу — Іспанія та Італія.

Цікаво, що обидві збірні були в одній групі і матч 1-го туру завершився внічию (1:1), а гра італійців сподобалася навіть іспанським уболівальникам.

Інтриги, правда, у фінальному матчі не вийшло. Італійці були втомленими після перемоги у півфіналі над Німеччиною (2:1), а іспанці, попри серію пенальті у грі з Португалією, вийшли на гру дуже бадьорими.

Ще до перерви Іспанія забила двічі, зусиллями Давіда Сільви і Жорді Альби, а під кінець матчу італійців добили Фернандо Торрес і Хуан Мата.

Іспанія у третій раз в історії і вдруге поспіль виграла чемпіонат Європи.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()