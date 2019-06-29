Мессі вперше заспівав гімн Аргентини

Нападник Барселони зробив це вперше в складі національної команди

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заспівав гімн своєї країни перед матчем чвертьфіналу Кубка Америки проти Венесуели (2:0).

Нападник Барселони зробив це вперше в складі національної команди, повідомляє AS.

У 2015-му році Лео заявив, що ніколи не співав і не буде співати гімн Аргентини перед матчами, оскільки він і без цього може налаштуватися на гру.

"Я не співаю і не буду цього робити перед матчами. Мені не потрібно виконувати гімн, щоб зрозуміти всю важливість моменту", - сказав аргентинець чотири роки тому.

#Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica

Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡#SomosArgentina! ¡#VibraElContinente! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 June 2019

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