Наполі презентував форму на новий сезон вражаючим відео

Італійський Наполі представив основний комплект ігрової форми на сезон 2019/20.
Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Наполі в YouTube.
Зазначимо, що партенопейці вирішили зберегти традиційні кольори команди - блакитний та білий.
Саме представлення форми відбулося завдяки яскравому відеоролику, в якому взяли участь звичайні люди. Після цього, вони перетворилися в єдиний пазл, з якого й вийшла форма італійського гранда.
Серед футболістів форму представили: Дріс Мертенс, Лоренцо Інсіньє, Каліду Кулібалі, Фабіан Руїс, Хосе Кальєхон, Петр З'єлінські та Аркадіуш Мілік.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua