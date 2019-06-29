Наполі презентував форму на новий сезон вражаючим відео

Хоча кольори залишилися незмінними

Італійський Наполі представив основний комплект ігрової форми на сезон 2019/20.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Наполі в YouTube.

Зазначимо, що партенопейці вирішили зберегти традиційні кольори команди - блакитний та білий.

Саме представлення форми відбулося завдяки яскравому відеоролику, в якому взяли участь звичайні люди. Після цього, вони перетворилися в єдиний пазл, з якого й вийшла форма італійського гранда.

Серед футболістів форму представили: Дріс Мертенс, Лоренцо Інсіньє, Каліду Кулібалі, Фабіан Руїс, Хосе Кальєхон, Петр З'єлінські та Аркадіуш Мілік.

Джерело - Чемпіон.

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