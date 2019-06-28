Сьогодні, 28 червня, голкіперові Шахтаря й національної збірної України Андрієві П'ятову виповнюється 35 років.

Його шлях у футболі – приклад справжнього професіоналізму й цілеспрямованості, вірності грі та клубу. Протягом 12 сезонів у Шахтарі П'ятов став не просто лідером, а одним із символів команди. Він входить до числа рекордсменів за кількістю матчів за "гірників" (424) та трофеїв, здобутих разом з "помаранчево-чорними" (25).

Андрій і сьогодні продовжує демонструвати найвищий рівень гри, лишається номером один у клубі й збірній.

Джерело - Чемпіон.

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