Дісталося і футболісту

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський потрапив у не дуже приємну історію після матчу чемпіонату Білорусі проти солігорського Шахтаря (0:0)

Після гри вболівальники господарів освистали гравців Динамо, зокрема дісталося Мілевському, яких йшов в підтрибунне приміщення, приклавши палець до губ. Один з фанатів вирішив "виділитися" і висловив пару "ласкавих слів" на адресу Мілевського, а він обматюкав фаната у відповідь.

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