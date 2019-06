Кейн одружився на своїй подрузі

Нападник збірної Англії і Тоттенгема Гаррі Кейн одружився на свій подрузі Кейт, з якої знайомі з раннього дитинства. У пари вже народилася дитина. Після виписки Кейт з пологового будинку, пара влаштувала весільну церемонію.

У минулому сезоні Кейн провів за Тоттенгем 39 матчів, забив 24 голи і віддав 5 гольових передач.

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx 💖😍 pic.twitter.com/WObPHeWBzR