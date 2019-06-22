Мій профіль
Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
20.06.2019 14:55 1518
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Сьогодні 10:35 730
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Вчора 10:50 5501 23
Європейські ігри: розклад трансляцій змагань
20.06.2019 23:00 1513
МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду
20.06.2019 21:55 677
Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка
20.06.2019 21:25 2077
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
20.06.2019 19:11 1518
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
20.06.2019 11:46 6412
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
20.06.2019 10:38 1580
Олімпік отримав атестат на наступний сезон
19.06.2019 16:11 1049
Навколо спорту
Блоги
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка Максим Буйдин
20.06.2019 16:12 1352
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
20.06.2019 13:48 672
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
20.06.2019 11:46 6412
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
20.06.2019 11:39 599
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
20.06.2019 10:38 1580
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:05 Баскетбол Чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи 28
15:00 Блог Кейн одружився на своїй подрузі 165
14:34 Баскетбол Київ-Баскет у Лізі чемпіонів FIBA стартує ​​з кваліфікації 302
14:20 Футбол Ето'о умовляв гравців збірної Камеруну взяти участь у Кубку африканських націй 494
14:03 Баскетбол Чоловіча збірна України впевнено перемогла Італію на Європейських іграх 414
13:41 Футбол Вілліан відмовився від неймовірної пропозиції з китайського чемпіонату 581
13:28 Футбол Реал готується побити трансферний рекорд 848
13:09 Футбол Рома не хоче платити 20 мільйонів євро за Ісмаїлі 474
13:06 Блог Шахтар вручив Фонсеці клубну футболку із символічним номером 387
12:49 Футбол Генк зменшив вимоги по Маліновському 586
12:28 Бокс Коммі готовий побити Лопеса заради бою з Ломаченком 482
12:16 Стрільба Костевич і Омельчук не пройшли кваліфікацію Європейських ігор 764
12:00 Футбол Цітаішвілі - феноменальний дриблер Динамо та збірної України, якого порівнюють з Мессі - ТРЕНДЕЦЬ 606
11:54 Футбол Пилипчука звільнили з політичних причин 772
11:33 Футбол Шахтар планує організувати для Срни прощальний матч 531
11:07 Пляжний футбол Матчі 3 туру Вищої ліги Чемпіонату Києва з пляжного футболу. ОНЛАЙН 286
10:59 Баскетбол Жіноча збірна України переможно стартувала на Європейських іграх 354
10:48 Футбол Де Лігт готовий перейти в Ювентус 376
10:35 Футбол Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії 730
10:35 Бокс Вайт: Моя мати нокаутувала б цього бомжа Шварца за раунд 427
10:19 Футбол Єгипет переграв Зімбабве на старті Кубку Африканських націй 296
10:00 Блог Курс на Лігу чемпіонів. Зоря представила Скрипника в якості наставника команди 440
09:56 Футбол Дебелко перейшов у Ригу 467
09:45 Баскетбол Збірна України стартувала з перемоги на Європейських іграх 432
09:32 Футбол Уругвай та Японія розписали мирову на Копа Америка 328

Кейн одружився на своїй подрузі

Сьогодні 15:00 Valeriy Ruchka 165 0
У пари вже народилася дитина.
Кейн одружився на своїй подрузі

Нападник збірної Англії і Тоттенгема Гаррі Кейн одружився на свій подрузі Кейт, з якої знайомі з раннього дитинства. У пари вже народилася дитина. Після виписки Кейт з пологового будинку, пара влаштувала весільну церемонію.

У минулому сезоні Кейн провів за Тоттенгем 39 матчів, забив 24 голи і віддав 5 гольових передач.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()