Над Бекхемом жорстко пожартувала його дружина

Подарунок де дуже сподобався екс-футболісту

Колишній півзахисник збірної Англії і Манчестер Юнайтед Девід Бекхем став жертвою жарту з боку своєї дружини Вікторії Бекхем і відомого коміка Джеймса Кордена.

Дружина Бекхема виклала в Instagram Stories фотографію, на який легендарний англієць з сердитим обличчям тримає футболку Манчестер Сіті. Бекхем є затятим уболівальником "червоних дияволів", тому такий подарунок навряд чи приніс радість екс-футболісту.

Крім того, на задній стороні футболки було нанесено ім'я "Дейв". Все б нічого, але Бекхем неодноразово зізнавався, що ненавидить, коли його так називають. Вікторія, звичайно, знала про цей факт, тому підготувала такий незвичайний сюрприз для свого чоловіка.

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