Прапороносцем збірної України став стрілок Микола Мільчев.

У Мінську відбулася церемонія відкриття ІІ Європейських ігор. Європейські ігри: розклад трансляцій змагань Актуально: II Європейські ігри 2019 відбудуться у Мінську з 21 по 30 червня. Понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого Світу розіграють 200 комплектів нагород в 15-ти видах спорт. Україну представлять 198 спортсменів у всіх 15-ти дисциплінах. Прапороносцем збірної України став стрілок Микола Мільчев.

Джерело - Чемпіон.

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