Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав новий контракт з клубом.
Чемпіони Англії гідно оцінили прогрес гравця, запропонувавши йому укласти 5-річну угоду. Гравець поділився цим знаменним моментом на своїй Instagram-сторінці.
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Blue blood @mancity ✍🏼✅ Absolutely happy to be part of this HUGE family 💙
Нагадаємо, Зінченко проводить відпустку в Москві.
Джерело - Чемпіон.
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