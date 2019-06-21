Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав новий контракт з клубом.

Чемпіони Англії гідно оцінили прогрес гравця, запропонувавши йому укласти 5-річну угоду. Гравець поділився цим знаменним моментом на своїй Instagram-сторінці.

Нагадаємо, Зінченко проводить відпустку в Москві.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua