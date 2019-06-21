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Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав новий контракт з клубом.

Чемпіони Англії гідно оцінили прогрес гравця, запропонувавши йому укласти 5-річну угоду. Гравець поділився цим знаменним моментом на своїй Instagram-сторінці.

 
 
 
 
 
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Blue blood @mancity ✍🏼✅ Absolutely happy to be part of this HUGE family 💙

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, Зінченко проводить відпустку в Москві.

Джерело - Чемпіон.

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#Зінченко
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